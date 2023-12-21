Доллар резко подорожал: какой курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 21 декабря средний курс доллара в Украине вырос на 35 копеек до 38,25 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 41,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,68-37,70 (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Валюта дорожает девятый день подряд, обновляя максимумы.

Официальный курс на 21 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5516 гривен за 1 доллар (+0,2311 грн). Курс евро составит 41,0664 гривен за 1 евро (+0,1445 грн). Это чуть ниже максимума 19 июля - 41,1506.

Прогноз до конца года

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуацию на рынке формирует межбанк, на котором действует режим "управляемой гибкости" с вмешательством регулятора для сбалансирования спроса и предложения.

Межбанковский курс является основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек, однако что в последующие недели возможно движение к дальнейшему сближению курсов (т.е. межкурсовая разница будет сокращаться и не исключено, что в последние дни года она будет почти нулевой), отметил банкир.

За последнюю неделю курс доллара вырос примерно на 70 копеек как на межбанке, так и на наличном рынке.