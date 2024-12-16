Долар різко подорожчав і оновив історичний максимум

Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).

Попередній максимум був 4 грудня - 41,6972 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8064 гривень за 1 євро (+0,0691 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,77-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 42,00 гривень.

Ситуація на ринку

Зростання попиту на валюту і, як наслідок, підвищення курсу долара, було очікуваним у грудні. У НБУ вже заявили, що готові до такого розвитку подій, і готові збільшити інтервенції на міжбанку.

Аналітики очікують, що до кінця року курс зросте щонайменше до 42 гривень. Згідно з прогнозами, долар подорожчає до 45 гривень наприкінці наступного року.