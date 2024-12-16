Долар різко подорожчав і оновив історичний максимум

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар утретє за грудень оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,7403 гривень за 1 долар (+0,1333 грн).
Попередній максимум був 4 грудня - 41,6972 грн/долар.
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Офіційний курс євро становитиме 43,8064 гривень за 1 євро (+0,0691 грн).
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На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,77-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
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На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 42,00 гривень.
Зростання попиту на валюту і, як наслідок, підвищення курсу долара, було очікуваним у грудні. У НБУ вже заявили, що готові до такого розвитку подій, і готові збільшити інтервенції на міжбанку.
Аналітики очікують, що до кінця року курс зросте щонайменше до 42 гривень. Згідно з прогнозами, долар подорожчає до 45 гривень наприкінці наступного року.