Попит на валюту зріс наприкінці року. НБУ продав із резервів понад 1 млрд доларів

Попит на валюту очікувано зріс у грудні 2024 року. Національний банк України збільшив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 9-13 грудня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1 млрд 76 млрд доларів. Це максимальний обсяг з кінця травня.

З початку року НБУ продав на міжбанку 31,4 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявили, що збільшення бюджетних витрат на кінець року є традиційним сезонним явищем. НБУ очікує збільшення попиту на валюту і готовий компенсувати дефіцит.

У грудні Україна розраховує отримати близько 8,5 млрд доларів міжнародної допомоги. За прогнозом НБУ, загальний обсяг допомоги сягне 41,5 млрд доларів, що менше інтервенцій на міжбанку.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара знову зріс і досяг історичного максимуму - 41,69 грн/долар. Але в другій половині тижня НБУ знизив курс до 41,60 грн/долар. У підсумку курс зріс на 16 копійок.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара не змінився - 41,80 грн/долар.