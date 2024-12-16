Доллар резко подорожал и обновил исторический максимум

Официальный курс на 17 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,7403 гривен за 1 доллар (+0,1333 грн).

Предыдущий максимум был 4 декабря - 41,6972 грн/доллар.

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8064 гривен за 1 евро (+0,0691 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,77-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 42,00 гривен.

Ситуация на рынке

Рост спроса на валюту и, как следствие, повышение курса доллара, было ожидаемо в декабре. В НБУ уже заявили, что готовы к такому развитию событий, и готовы увеличить интервенции на межбанке.

Аналитики ожидают, что до конца года курс вырастет по меньшей мере до 42 гривен. Согласно прогнозам, доллар подорожает до 45 гривен в конце следующего года.