Долар різко подешевшав: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України прискорив зниження за падінням на міжбанківському валютному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 30 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 41,30 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 44,90 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 грн, євро по 44,20 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,93-41,97 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже шостий банківський день поспіль.
Офіційний курс на 30 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0478 грн за 1 долар (-0,0502 грн). Курс євро становитиме 44,4055 гривень за 1 євро (-0,2269 грн).
Як заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко, у бюджеті середньорічний курс закладено 40,7 гривень/долар, на грудень – 42 гривень/долар.
"Чи це є таргетом чи індикативом? Ні. НБУ виходить з власних міркувань, коли і як проводити курсову політику. Якщо буде 42, 45 або 40, ми сприймемо цю ситуацію", - сказав він.
При цьому він зазначив, що для доходів бюджету можуть бути певні наслідки курсу, але це той фактор, який можна визначати. "Тим більше це не робитиме Мінфін", - додав Марченко.