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НБУ знову знизив офіційний курс долара

Україна, Понеділок 29 липня 2024 15:44
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НБУ знову знизив офіційний курс долара Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає вже шостий банківський день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0478 грн за 1 долар (-0,0502 грн.).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,4055 гривень за 1 євро (-0,2269 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,03-41,07 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову знизив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, тенденція поступового зростання курсу долара збережеться у серпні.

При цьому він не виключає, що 1 серпня офіційний курс долара може становити 40,8-41 гривень, що на 1-1,3% буде вищим за курс на 1 липня (40,45 грн/долар).

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