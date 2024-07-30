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Доллар резко подешевел: обменники обновили курсы валют

Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил снижение вслед за падением на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 июля средний курс продажи доллара в Украине упал на 20 копеек до 41,30 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 44,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 44,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,93-41,97 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже шестой банковский день подряд.

Официальный курс на 30 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0478 гривен за 1 доллар (-0,0502 грн). Курс евро составит 44,4055 гривен за 1 евро (-0,2269 грн).

Комментарий Минфина

Как заявил в интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко, в бюджете среднегодовой курс заложен 40,7 гривен/доллар, на декабрь – 42 гривен/доллар.

"Является ли это таргетом или индикативом? Нет. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию", - сказал он.

При этом он отметил, что для доходов бюджете могут быть определенные последствия курс, но это тот фактор, который можно определять. "Тем более это не будет делать Минфин", - добавил Марченко.

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