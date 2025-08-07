ua en ru
Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня

Україна, Четвер 07 серпня 2025 15:48
UA EN RU
Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня Фото: курс долара впав на 16 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль і впав до мінімуму з середини червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4564 гривень за 1 долар (-0,1546 грн). Це мінімальний рівень з 16 червня (41,4466 гривень).
Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,276 гривень за 1 євро (-0,0094 грн).
Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 21 копійку до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.

Дані НБУ

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.

Курс готівкового долара послідовно знижувався на початку 2025 року. Однак потім курс дещо зріс.

За рік долар подорожчав на 1,0%. А від початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.

