Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль і впав до мінімуму з середини червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4564 гривень за 1 долар (-0,1546 грн). Це мінімальний рівень з 16 червня (41,4466 гривень).
Офіційний курс євро становитиме 48,276 гривень за 1 євро (-0,0094 грн).
На міжбанку сьогодні курс впав на 21 копійку до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.
За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.
Курс готівкового долара послідовно знижувався на початку 2025 року. Однак потім курс дещо зріс.
За рік долар подорожчав на 1,0%. А від початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.