Долар різко подешевшав і впав до мінімуму з середини червня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль і впав до мінімуму з середини червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 21 копійку до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 8 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4564 гривень за 1 долар (-0,1546 грн). Це мінімальний рівень з 16 червня (41,4466 гривень).

Дані НБУ

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в липні 2025 року зріс на 0,4% до 41,77 гривень.

Курс готівкового долара послідовно знижувався на початку 2025 року. Однак потім курс дещо зріс.

За рік долар подорожчав на 1,0%. А від початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,6%.