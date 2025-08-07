ua en ru
Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня

Украина, Четверг 07 августа 2025 15:48
UA EN RU
Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня Фото: курс доллара упал на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд и упал до минимума с середины июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4564 гривен за 1 доллар (-0,1546 грн). Это минимальный уровень с 16 июня (41,4466 гривен).
Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,276 гривен за 1 евро (-0,0094 грн).
Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.

Данные НБУ

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июле 2025 года вырос на 0,4% до 41,77 гривен.

Курс наличного доллара последовательно снижался в начале 2025 года. Однако затем курс несколько вырос.

За год доллар подорожал на 1,0%. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,6%.

