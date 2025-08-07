Доллар резко подешевел и упал до минимума с середины июня

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд и упал до минимума с середины июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4564 гривен за 1 доллар (-0,1546 грн). Это минимальный уровень с 16 июня (41,4466 гривен).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 48,276 гривен за 1 евро (-0,0094 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.