Долар різко подешевшав і опустився нижче за 40 гривень: курси в обмінниках

На ранок 23 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 35 копійок до 39,75 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 42,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,15 гривень, євро по 42,30 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,61-39,66 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 9 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7836 грн за 1 долар (-0,0043 грн). Курс євро становитиме 42,3118 гривень за 1 євро (-0,0703 грн).

Прогноз курсу

Експерти прогнозують середнє значення курсу у 2024 році на рівні 40,33 грн/долар. Відповідно до консенсусу-прогнозу, наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар.

Долар дорожчав останнім часом. За останній тиждень курс зріс на 1%. Офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар. На готівковому ринку курс перевищив рівень 40 грн/долар.

Проте 22 квітня курс почав знижуватись на міжбанківському валютному ринку, і як наслідок, на готівковому.