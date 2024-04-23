Доллар резко подешевел и опустился ниже 40 гривен: курсы в обменниках

По состоянию на утро 23 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 35 копеек до 39,75 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 42,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,15 гривен, евро по 42,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,61-39,66 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 23 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,7836 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн). Курс евро составит 42,3118 гривен за 1 евро (-0,0703 грн).

Прогноз курса

Эксперты прогнозируют среднее значение курса в 2024 году на уровне 40,33 грн/доллар. Согласно консенсус-прогнозу, в конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар.

Доллар дорожал в последнее время. За последнюю неделю курс вырос на 1%. Официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар. На наличном рынке курс превысил уровень в 40 грн/доллар.

Однако 22 апреля курс начал снижаться на межбанковском валютном рынке, и как следствие, на наличном.