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Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 жовтня

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 12:26
Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 жовтня Фото: курс долара впав на 55 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 55 копійок до 41,25 гривні за долар. Курс євро знизився на 45 копійок до 40,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,85 грн (40,85 – 3 жовтня)
  • продаж – 41,25 грн (41,80 – 3 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,85 грн (39,35 – 3 жовтня),
  • продаж – 40,20 грн (40,65 – 3 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 3 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 3 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 4 жовтня становить 35,7074 грн. за євро (+0,0713 грн.).

Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 жовтня

Нагадаємо, за даними НБУ, причинами зростання курсу долара у вересні були нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації.

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