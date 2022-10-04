Долар різко подешевшав: актуальні курси валют в Україні на 4 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 4 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 55 копійок до 41,25 гривні за долар. Курс євро знизився на 45 копійок до 40,20 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,85 грн (40,85 – 3 жовтня)
- продаж – 41,25 грн (41,80 – 3 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,85 грн (39,35 – 3 жовтня),
- продаж – 40,20 грн (40,65 – 3 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,05 грн (8,05 – 3 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 3 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 4 жовтня становить 35,7074 грн. за євро (+0,0713 грн.).
Нагадаємо, за даними НБУ, причинами зростання курсу долара у вересні були нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації.
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