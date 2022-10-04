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Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 4 октября

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Украина, Вторник 04 октября 2022 12:26
Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 4 октября Фото: курс доллара упал на 55 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 55 копеек до 41,25 гривен за доллар. Курс евро упал на 45 копеек до 40,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,85 грн (40,85 - 3 октября)
  • продажа - 41,25 грн (41,80 - 3 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,85 грн (39,35 - 3 октября),
  • продажа - 40,20 грн (40,65 - 3 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 3 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 3 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 4 октября составляет 35,7074 гривен за евро (+0,0713 грн).

Доллар резко подешевел: актуальные курсы валют в Украине на 4 октября

Напомним, по данным НБУ, причинами роста курса доллара в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации.

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