Долар продовжує падати: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 28 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 45,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 44,40 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Офіційний курс на 28 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4863 гривень за 1 долар (-0,0781 грн).
Офіційний курс євро складе 44,7471 гривень за 1 євро (-0,0759 грн).
Ситуація на валютному ринку України останнім часом стабільна, а долар навіть подешевшав. Але експерти прогнозують зростання курсу.
Зокрема, економіст Олег Устенко, ексрадник президента з економічних питань, заявив, що за базовим сценарієм можна очікувати до кінця 2025 року курс на рівні близько 45 гривень за долар.