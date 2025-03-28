Доллар продолжает падать: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 28 марта средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 45,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 44,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 28 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4863 гривен за 1 доллар (-0,0781 грн).

Официальный курс евро составит 44,7471 гривен за 1 евро (-0,0759 грн).

Прогноз курса

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время стабильна, а доллар даже подешевел. Но эксперты прогнозируют рост курса.

В частности, экономист Олег Устенко, экс-советник президента по экономическим вопросам, заявил, что по базовому сценарию можно ожидать к концу 2025 года курс на уровне около 45 гривен за доллар.