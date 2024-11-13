Долар продовжує дорожчати: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 13 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривні, курс євро впав на 10 копійок до 44,55 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 43,85 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.
Офіційний курс на 13 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3763 грн. за 1 долар (+0,0782 грн.).
Офіційний курс євро становитиме 43,9416 гривень за 1 євро (-0,0533 грн).
Аналітики ICU відзначають зростання дефіциту валюти на ринку минулого тижня.
Однак НБУ вкотре не дозволив курсу долара піднятися вище за 41,5 гривень.
НБУ знову збільшив обсяг інтервенцій – вони зросли на 6% до 739 млн доларів. В результаті за минулий тиждень курс долара зріс лише на 1 копійку до 41,29 грн/долар.