Долар подорожчав після триденного зниження

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3763 грн за 1 долар (+0,0782 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,9416 гривень за 1 євро (-0,0533 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.

Побоювання Трампа

За даними джерел РБК-Україна у владі, у Києві побоюються ускладнення відносин із Міжнародним валютним фондом.

"У нас є чіткі сигнали, що стане складніше", - сказав один із співрозмовників видання. "МВФ може стати обережнішим у роботі з Україною", - заявило ще одне джерело.

Побоювання пов'язані з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа, який досить скептично ставиться до підтримки України. США є найбільшим акціонером Фонду, який має майже 17% голосів, що дозволяє блокувати рішення ради директорів.