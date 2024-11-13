Доллар продолжает дорожать: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 13 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 43,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Официальный курс на 13 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3763 гривен за 1 доллар (+0,0782 грн).

Официальный курс евро составит 43,9416 гривен за 1 евро (-0,0533 грн).

Ситуация на рынке

Аналитики ICU отмечают рост дефицита валюты на рынке на прошлой неделе.

Однако НБУ в очередной раз не позволил курсу доллара подняться выше 41,5 гривен.

НБУ снова увеличил объем интервенций - они выросли на 6% до 739 млн долларов. В результате за прошлую неделю курс доллара вырос всего на 1 копейку до 41,29 грн/доллар.