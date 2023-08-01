Долар продовжує дешевшати: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись після стрибка минулого тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 серпня середній курс долара Україною впав 20 копійок до 37,55 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривень, євро по 41,00 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 1 серпня становить 40,3242 гривень за євро (+0,0658 гривень).

Міжбанк

НБУ оприлюднив дані про інтервенції на міжбанку за липень 2022 року. НБУ продав на міжбанку 1,9 млрд доларів, що дещо більше, ніж у червні (1,8 млрд доларів).

Усього з початку року НБУ продав 14,2 млрд доларів.

У НБУ не бачать приводу для занепокоєння через рекордно високі обсяги продажу валюти на міжбанку, оскільки ці інтервенції покриваються за рахунок міжнародної допомоги, а резерви України зростають.

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).