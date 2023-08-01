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Доллар продолжает дешеветь: свежий курс в обменных пунктах

Новина українською →
Украина, Вторник 01 августа 2023 10:59
Доллар продолжает дешеветь: свежий курс в обменных пунктах Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться после скачка на прошлой неделе. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 августа средний курс доллара по Украине упал 20 копеек до 37,55 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,95 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 1 августа составляет 40,3242 гривен за евро (+0,0658 гривен).

Доллар продолжает дешеветь: свежий курс в обменных пунктахМежбанк

НБУ обнародовал данные об интервенциях на межбанке за июль 2022 года. НБУ продал на межбанке 1,9 млрд долларов, что несколько больше, чем в июне (1,8 млрд долларов).

Всего с начала года НБУ продал 14,2 млрд долларов.

Доллар продолжает дешеветь: свежий курс в обменных пунктах

В НБУ не видят повода для беспокойства в связи с рекордно высокими объемами продажи валюты на межбанке, поскольку эти интервенции покрываются за счет международной помощи, а резервы Украины растут.

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

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