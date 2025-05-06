Долар продовжує дешевшати: свіжі курси в обмінниках

Ситуація на ринку

З початку травня офіційний курс долара залишається на рівні 41,47- 41,72 гривень. Протягом квітня курс долара коливався від 41,08 до 41,75 гривень. Згідно зі звітом інвестиційної компанії ICU, торгова стратегія Національного банку на міжбанківському ринку не допускає значного ослаблення гривні до долара.

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