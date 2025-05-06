Доллар продолжает дешеветь: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 6 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 12 копеек до 41,35 гривен, курс евро остался на прежнем уровне - 47,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,06 гривен, евро по 45,62 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) – произошло незначительное снижение на 7-9 копеек по сравнению с 5 мая.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 6 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6036 гривен за 1 доллар (-0,1055 грн).

Официальный курс евро составляет 47,1868 гривен за 1 евро (-0,1259 грн).