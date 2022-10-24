Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 24 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 24 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 39,45 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,75 грн (39,90 – 21 жовтня)
- продаж – 40,60 грн (40,70 – 21 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,25 грн (38,30 – 21 жовтня),
- продаж – 39,45 грн (39,40 21 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 8,00 грн (8,00 - 21 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 21 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 24 жовтня складає 35,6379 грн. за євро (-0,2487 грн.).
Нагадаємо, Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, на готівковому ринку ситуація покращилася в останні тижні, після того, як було вирішено проблеми з доставкою готівкової валюти.
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