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Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 24 октября

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 12:00
Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 24 октября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 39,45 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,90 - 21 октября)
  • продажа - 40,60 грн (40,70 - 21 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,25 грн (38,30 - 21 октября),
  • продажа - 39,45 грн (39,40 21 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 21 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 21 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 24 октября составляет 35,6379 гривен за евро (-0,2487 грн).

Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 24 октября

Напомним, Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Как отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты

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