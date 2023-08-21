Долар продовжив зростання на початку тижня: обмінні пункти виставили новий курс

Станом на ранок 21 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,80 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 грн, євро по 41,10 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 21 серпня становить 39,8415 грн за євро (-0,1170 грн).

Зростання курсу долара

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зненацька зріс приблизно на 50 копійок.

Курс долара падав із початку року. Однак у липні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Зокрема, наприкінці липня курс підскочив на 50 копійок.

Однак тоді в НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є абсолютно нормальним і що центробанк відстежує ситуацію. Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.