Долар продовжив зростання на початку тижня: обмінні пункти виставили новий курс

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 21 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,80 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,60 грн, євро по 41,10 грн.
Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 21 серпня становить 39,8415 грн за євро (-0,1170 грн).
Нагадаємо, минулого тижня курс долара зненацька зріс приблизно на 50 копійок.
Курс долара падав із початку року. Однак у липні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Зокрема, наприкінці липня курс підскочив на 50 копійок.
Однак тоді в НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку є абсолютно нормальним і що центробанк відстежує ситуацію. Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.
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