Доллар продолжил рост в начале недели: обменные пункты выставили новый курс

По состоянию на утро 21 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,60 гривен, евро по 41,10 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 21 августа составляет 39,8415 гривен за евро (-0,1170 гривен).

Рост курса доллара

Напомним, на прошлой неделе курс доллара неожиданно вырос примерно на 50 копеек.

Курс доллара падал с начала года. Однако в июле средний курс продажи наличного доллара вырос на 0,1% до 37,28 гривен. В частности, в конце июля курс подскочил на 50 копеек.

Однако тогда в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.