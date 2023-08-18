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Долар сповільнив зростання: новий курс в обмінних пунктах

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 11:03
Долар сповільнив зростання: новий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сповільнив зростання. Проте з початку тижня валюта подорожчала на понад 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 18 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,50 грн, євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 18 серпня становить 39,8415 гривень за євро (-0,0695 гривень).

Долар сповільнив зростання: новий курс в обмінних пунктах

Курсові коливання

Нагадаємо, курс долара падав із початку року. Однак у липні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,1% до 37,28 гривні.

Зокрема, наприкінці липня курс підскочив на 50 копійок. Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.

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