Долар продовжив зростання: курс НБУ на 24 липня та як ветерану взяти кредит на бізнес

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НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,81 грн.

Євро опустився до 51,05 грн.

Ветеранам радять брати кредит під чітку мету та формувати фінансовий резерв.

Експерти рекомендують комбінувати банківські позики з грантовими програмами.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на п’ятницю, 24 липня, офіційний курс долара на рівні 44,81 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер, 23 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,77 грн.

Водночас офіційний курс євро продовжив повільно знижуватися. На 24 липня він становить 51,05 грн, тоді як у четвер європейська валюта коштувала 51,06 грн. Таким чином євро подешевшав на 1 копійку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 24 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Як ветерану підготуватися до оформлення кредиту на бізнес

Повертаючись до підприємницької діяльності, ветерани часто стикаються з питанням залучення позикового капіталу. Щоб успішно отримати кредит та мінімізувати фінансові ризики, позичальникам варто дотримуватися кількох базових правил.

Про це РБК-Україна розповів керівник напрямку ветеранських програм "Глобус Банку", ветеран 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Максим Кузьменко.

За його словами, перед зверненням до фінансової установи ветеранам-підприємцям слід звернути увагу на такі моменти:

Визначити чітку мету: запит до банку має бути конкретним – на придбання транспорту, обладнання чи покриття обігових коштів. Підприємець повинен розуміти, як саме цей актив збільшуватиме доходи.

запит до банку має бути конкретним – на придбання транспорту, обладнання чи покриття обігових коштів. Підприємець повинен розуміти, як саме цей актив збільшуватиме доходи. Сформувати фінансовий резерв: щомісячний платіж не повинен бути "на межі" можливостей бізнесу. Варто залишати "подушку безпеки" на кілька місяців для покриття оренди, зарплат і податків на випадок сезонного спаду.

щомісячний платіж не повинен бути "на межі" можливостей бізнесу. Варто залишати "подушку безпеки" на кілька місяців для покриття оренди, зарплат і податків на випадок сезонного спаду. Консультуватися заздалегідь: звертатися до банків краще ще на етапі планування, щоб з’ясувати вимоги, розмір власного внеску та розрахувати реальне щомісячне навантаження.

звертатися до банків краще ще на етапі планування, щоб з’ясувати вимоги, розмір власного внеску та розрахувати реальне щомісячне навантаження. Оцінювати повну вартість позики: порівнювати не лише відсоткову ставку (зокрема за програмами "5-7-9%"), а й комісії, витрати на страхування та оцінку майна.

порівнювати не лише відсоткову ставку (зокрема за програмами "5-7-9%"), а й комісії, витрати на страхування та оцінку майна. Залучати гранти: комбінувати кредитні кошти з грантовими програмами (наприклад, "єРобота"), що дає змогу зменшити загальне боргове навантаження.

"Кредит повинен допомагати бізнесу зростати, а не перетворюватися на постійне джерело стресу. Краще почати з меншого обсягу фінансування, перевірити бізнес-модель на практиці та поступово масштабуватися", – наголосив Максим Кузьменко.