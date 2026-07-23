Долар продовжив зростання: курс НБУ на 24 липня та як ветерану взяти кредит на бізнес

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 24 липня. Долар продемонстрував активніше зростання після незначного подорожчання у четвер, тоді як євро несуттєво подешевшав.
Яким буде курс завтра та як ветерану правильно підготуватися до оформлення кредиту на бізнес, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на п’ятницю, 24 липня, офіційний курс долара на рівні 44,81 грн, що на 4 копійки більше, ніж у четвер, 23 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,77 грн.
Водночас офіційний курс євро продовжив повільно знижуватися. На 24 липня він становить 51,05 грн, тоді як у четвер європейська валюта коштувала 51,06 грн. Таким чином євро подешевшав на 1 копійку.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 24 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Повертаючись до підприємницької діяльності, ветерани часто стикаються з питанням залучення позикового капіталу. Щоб успішно отримати кредит та мінімізувати фінансові ризики, позичальникам варто дотримуватися кількох базових правил.
Про це РБК-Україна розповів керівник напрямку ветеранських програм "Глобус Банку", ветеран 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Максим Кузьменко.
За його словами, перед зверненням до фінансової установи ветеранам-підприємцям слід звернути увагу на такі моменти:
"Кредит повинен допомагати бізнесу зростати, а не перетворюватися на постійне джерело стресу. Краще почати з меншого обсягу фінансування, перевірити бізнес-модель на практиці та поступово масштабуватися", – наголосив Максим Кузьменко.
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