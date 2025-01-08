Долар продовжив зростання: які курси в обмінниках

Станом на ранок 8 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 42,75 гривень, курс євро не змінився - 44,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,25 гривень, євро по 43,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,24-42,30 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 8 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2297 гривень за 1 долар (+0,0338 грн).

Попередній максимум був 7 січня 2024 року - 42,1959 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро становитиме 43,8767 гривень за 1 євро (-0,0324 грн).

Міжнародні резерви України

За даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за грудень на 9,7% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,788 млрд доларів - рекордний рівень в історії.

Резерви зросли завдяки надходженням від міжнародних партнерів на 9,4 млрд доларів. З цієї суми:

4,4 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;

3,9 млрд доларів - від Світового банку, зокрема через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;

1,1 млрд доларів - від МВФ.

Як зазначили в НБУ, торік Україна отримала потужну світову фінансову підтримку - відповідно до балансових даних близько 42 млрд доларів. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу - 17,5 млрд доларів, Сполучених Штатів Америки - 6,8 млрд доларів, Світового банку - 6,1 млрд доларів, МВФ - 5,3 млрд доларів, Японії - 4,3 млрд доларів, Канади - 1,8 млрд доларів.