Доллар продолжил рост: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 8 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 42,75 гривен, курс евро не изменился - 44,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,25 гривен, евро по 43,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,24-42,30 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 8 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2297 гривен за 1 доллар (+0,0338 грн).

Предыдущий максимум был 7 января 2024 года - 42,1959 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро составит 43,8767 гривен за 1 евро (-0,0324 грн).

Международные резервы Украины

По данным НБУ, международные резервы Украины выросли за декабрь на 9,7% и по состоянию на 1 января 2025 года составили 43,788 млрд долларов - рекордный уровень в истории.

Резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на 9,4 млрд долларов. Из этой суммы:

4,4 млрд долларов - макрофинансовая помощь от ЕС;

3,9 млрд долларов - от Всемирного банка, в том числе через механизм DPL от США, Японии и Великобритании;

1,1 млрд долларов - от МВФ.

Как отметили в НБУ, в прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - в соответствии с балансовыми данными около 42 млрд долларов. Наибольшая финансовая помощь поступила от Европейского Союза - 17,5 млрд долларов, Соединенных Штатов Америки - 6,8 млрд долларов, Всемирного банка - 6,1 млрд долларов, МВФ - 5,3 млрд долларов, Японии - 4,3 млрд долларов, Канады - 1,8 млрд долларов.