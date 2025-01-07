Долар б'є рекорди третій день поспіль
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар знову оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2297 гривень за 1 долар (+0,0338 грн).
Попередній максимум був 7 січня 2024 року - 42,1959 гривень за 1 долар.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,8767 гривень за 1 євро (-0,0324 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 42,30-42,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара не змінився 42,70 гривень.
Коментар НБУ
Як заявили в НБУ, у грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні істотно збільшився через зростання бюджетних витрат.
НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти до 5,3 млрд доларів. Однак середньомісячний обмінний курс гривні в грудні девальвував помірно (на 1,0%) з огляду на збільшення попиту на валюту, зазначили в НБУ.
Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ в грудні підвищив облікову ставку до 13,5%.