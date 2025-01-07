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Долар б'є рекорди третій день поспіль

Україна, Вівторок 07 січня 2025 15:47
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Долар б'є рекорди третій день поспіль Фото: курс долара зріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар знову оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2297 гривень за 1 долар (+0,0338 грн).

Попередній максимум був 7 січня 2024 року - 42,1959 гривень за 1 долар.

Долар б'є рекорди третій день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8767 гривень за 1 євро (-0,0324 грн).

Долар б'є рекорди третій день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 42,30-42,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Долар б'є рекорди третій день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився 42,70 гривень.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, у грудні 2024 року чистий попит на безготівкову іноземну валюту в Україні істотно збільшився через зростання бюджетних витрат.

НБУ підвищив обсяги чистого продажу іноземної валюти до 5,3 млрд доларів. Однак середньомісячний обмінний курс гривні в грудні девальвував помірно (на 1,0%) з огляду на збільшення попиту на валюту, зазначили в НБУ.

Для забезпечення стійкості валютного ринку та поступового сповільнення інфляції до цілі 5% НБУ в грудні підвищив облікову ставку до 13,5%.

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