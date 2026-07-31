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Долар продовжив дешевшати: курс НБУ на 3 серпня та що буде з валютою на початку місяця

16:23 31.07.2026 Пт
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у понеділок?
aimg Олег Хомчук aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар продовжив дешевшати: курс НБУ на 3 серпня та що буде з валютою на початку місяця Фото: Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 серпня. Регулятор третій день поспіль знижує долар в ціні – цього разу він зменшив його вартість на 6 копійок. Євро залишився на показниках п’ятниці – 51,27 грн.

Яким буде курс у понеділок та який валютний прогноз дають банкіри на початок наступного місяця, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,63 грн.
  • Євро залишився на позначці 51,27 грн.
  • На початку серпня готівковий долар очікується в межах 44,8–45,0 грн, євро – 51,0–51,5 грн.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на понеділок, 3 серпня, офіційний курс долара на рівні 44,63 грн, що на 6 копійок менше, ніж у п’ятницю, 31 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,69 грн.

Водночас офіційний курс євро після короткочасного зростання взяв паузу. На 31 липня він становить 51,27 грн – так само, як у п’ятницю.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 3 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Фото: офіційний курс валют НБУ на 3 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Що буде з курсом валют на початку серпня

У період з 3 по 9 серпня на валютному ринку України очікується певне зростання напруження через збільшення попиту на валюту з боку імпортерів, однак ситуація залишатиметься повністю контрольованою. Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За оцінками банкіра, протягом першого тижня серпня курсові показники перебуватимуть у таких коридорах:

  • Міжбанківський ринок: 44,6–45,2 грн/долар та 50,8–51,5 грн/євро.
  • Готівковий ринок: 44,8–45 грн/долар та 51–51,5 грн/євро.

Співвідношення пари євро-долар на міжнародних ринках очікується в межах 1,135–1,155. Крок щоденних курсових змін на міжбанку становитиме до 0,05–0,15 грн, а середньотижневі відхилення не перевищать 1–1,5% від стартового курсу.

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