Долар продовжив дешевшати: курс НБУ на 3 серпня та що буде з валютою на початку місяця
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 серпня. Регулятор третій день поспіль знижує долар в ціні – цього разу він зменшив його вартість на 6 копійок. Євро залишився на показниках п’ятниці – 51,27 грн.
Яким буде курс у понеділок та який валютний прогноз дають банкіри на початок наступного місяця, – у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- НБУ зменшив офіційний курс долара до 44,63 грн.
- Євро залишився на позначці 51,27 грн.
- На початку серпня готівковий долар очікується в межах 44,8–45,0 грн, євро – 51,0–51,5 грн.
Курс валют НБУ
НБУ встановив на понеділок, 3 серпня, офіційний курс долара на рівні 44,63 грн, що на 6 копійок менше, ніж у п’ятницю, 31 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,69 грн.
Водночас офіційний курс євро після короткочасного зростання взяв паузу. На 31 липня він становить 51,27 грн – так само, як у п’ятницю.
Фото: офіційний курс валют НБУ на 3 серпня (Інфографіка РБК-Україна)
Що буде з курсом валют на початку серпня
У період з 3 по 9 серпня на валютному ринку України очікується певне зростання напруження через збільшення попиту на валюту з боку імпортерів, однак ситуація залишатиметься повністю контрольованою. Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
За оцінками банкіра, протягом першого тижня серпня курсові показники перебуватимуть у таких коридорах:
- Міжбанківський ринок: 44,6–45,2 грн/долар та 50,8–51,5 грн/євро.
- Готівковий ринок: 44,8–45 грн/долар та 51–51,5 грн/євро.
Співвідношення пари євро-долар на міжнародних ринках очікується в межах 1,135–1,155. Крок щоденних курсових змін на міжбанку становитиме до 0,05–0,15 грн, а середньотижневі відхилення не перевищать 1–1,5% від стартового курсу.
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