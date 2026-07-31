Доллар продолжил дешеветь: курс НБУ на 3 августа и что будет с валютой в начале месяца

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 3 августа. Регулятор третий день подряд снижает доллар в цене – на этот раз он снизил его стоимость на 6 копеек. Евро остался на показателях пятницы – 51,27 грн.

Каким будет курс в понедельник и какой валютный прогноз дают банкиры к началу следующего месяца, – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ снизил официальный курс доллара до 44,63 грн.

Евро остался на отметке 51,27 грн.

В начале августа наличный доллар ожидается в пределах 44,8–45,0 грн, евро – 51,0–51,5 грн.

Курс валют НБУ

НБУ установил на понедельник, 3 августа, официальный курс доллара на уровне 44,63 грн., что на 6 копеек меньше, чем в пятницу, 31 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,69 грн.

В то же время, официальный курс евро после кратковременного роста взял паузу. На 31 июля он составляет 51,27 грн – так же, как в пятницу.

Фото: официальный курс валют НБУ на 3 августа (Инфографика РБК-Украина)

Что будет с курсом валют в начале августа

В период с 3 по 9 августа на валютном рынке Украины ожидается определенный рост напряжения из-за увеличения спроса на валюту со стороны импортеров, однако ситуация будет полностью контролируемой. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По оценкам банкира, в течение первой недели августа курсовые показатели будут находиться в следующих коридорах:

Межбанковский рынок: 44,6-45,2 грн/доллар и 50,8-51,5 грн/евро.

44,6-45,2 грн/доллар и 50,8-51,5 грн/евро. Наличный рынок: 44,8–45 грн/доллар и 51–51,5 грн/евро.

Соотношение пары евро-доллар на международных рынках ожидается в пределах 1,135-1,155. Шаг ежедневных курсовых изменений на межбанке составит до 0,05–0,15 грн, а средненедельные отклонения не превысят 1–1,5% от стартового курса.