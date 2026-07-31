Доллар продолжил дешеветь: курс НБУ на 3 августа и что будет с валютой в начале месяца
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 3 августа. Регулятор третий день подряд снижает доллар в цене – на этот раз он снизил его стоимость на 6 копеек. Евро остался на показателях пятницы – 51,27 грн.
Каким будет курс в понедельник и какой валютный прогноз дают банкиры к началу следующего месяца, – в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- НБУ снизил официальный курс доллара до 44,63 грн.
- Евро остался на отметке 51,27 грн.
- В начале августа наличный доллар ожидается в пределах 44,8–45,0 грн, евро – 51,0–51,5 грн.
Курс валют НБУ
НБУ установил на понедельник, 3 августа, официальный курс доллара на уровне 44,63 грн., что на 6 копеек меньше, чем в пятницу, 31 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,69 грн.
В то же время, официальный курс евро после кратковременного роста взял паузу. На 31 июля он составляет 51,27 грн – так же, как в пятницу.
Фото: официальный курс валют НБУ на 3 августа (Инфографика РБК-Украина)
Что будет с курсом валют в начале августа
В период с 3 по 9 августа на валютном рынке Украины ожидается определенный рост напряжения из-за увеличения спроса на валюту со стороны импортеров, однако ситуация будет полностью контролируемой. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
По оценкам банкира, в течение первой недели августа курсовые показатели будут находиться в следующих коридорах:
- Межбанковский рынок: 44,6-45,2 грн/доллар и 50,8-51,5 грн/евро.
- Наличный рынок: 44,8–45 грн/доллар и 51–51,5 грн/евро.
Соотношение пары евро-доллар на международных рынках ожидается в пределах 1,135-1,155. Шаг ежедневных курсовых изменений на межбанке составит до 0,05–0,15 грн, а средненедельные отклонения не превысят 1–1,5% от стартового курса.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.