Долар призупинив зростання: скільки коштує валюта в обмінниках

Станом на ранок 30 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,05 гривні, курс євро впав на 10 копійок до - 44,60 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 грн, євро по 43,90 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,49-40,52 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це сьомий рекорд поспіль.

Офіційний курс на 30 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4832 грн за 1 долар (+0,0874 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 29 травня - 40,3958.

Курс євро становитиме 43,9202 гривень за 1 євро (-0,0506 грн).

Прогноз курсу

Курс долара на готівковому ринку з 20 травня зріс приблизно на 1 гривню. Долар подорожчав слідом за підвищенням курсу інтервенцій НБУ на міжбанку та зростанням офіційного курсу.

Опитані РБК-Україна фінансові експерти впевнені, що подорожчання долара спричинене виключно тим, що НБУ ухвалив політичне рішення щодо девальвації.

Зміна позиції НБУ призвела до того, що аналітики змінюють прогноз курсу долара. Так, компанія Dragon Capital підвищила прогноз курсу на кінець 2024 року з 39 до 42 грн/долар.