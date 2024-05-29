Долар вже дорожчий за 41 гривню: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. За останній тиждень долар подорожчав приблизно на гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 35 копійок до 41,10 гривні, курс євро зріс на 40 копійок до - 44,70 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,50 грн, євро по 44,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,42-40,45 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це шостий рекорд поспіль.

Офіційний курс на 29 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,3958 грн за 1 долар (+0,0946 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 28 травня - 40,3012.

Курс євро становитиме 43,9708 гривень за 1 євро (+0,2118 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 28 травня - 43,759.

Прогноз курсу

Аналітики компанії Dragon Capital підвищили прогноз курсу на кінець 2024 року з 39 до 42 грн/долар. Прогноз переглянуто у зв'язку зі зміною підходів Нацбанком до управління валютним курсом на початку 2024 року.

"Якщо в перші місяці після переходу до керованої гнучкості у жовтні 2023 року НБУ дозволяв майже непомітні коливання курсу гривні, то на початку 2024 року він змінив тактику, дозволяючи гривні помітно слабшати в періоди ситуативного збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку, але стримуючи укріплення курсу в періоди зменшення дефіциту", - наголошують аналітики.

Проте зважаючи на сповільнення інфляції та стабільні інфляційні очікування, помірна девальвація наразі не несе ризиків для макрофінансової стабільності, проте підтримує конкурентоздатність експорту, допомагає бюджету шляхом зменшення потреб у фінансуванні та дозволяє зменшити втрати резервів від первинних ефектів валютної лібералізації.

"Ми очікуємо, що НБУ буде зважено підходити до визначення подальшої динаміки курсу гривні, адже в умовах війни настрої населення залишаються вразливими, а визначити рівноважний рівень курсу стандартними методами навряд чи можливо, зважаючи на специфіку структури платіжного балансу, обумовлену війною.", - йдеться в огляді Dragon Capital.

Аналітики не виключають, що НБУ буде змінювати підходи до управління курсом, відповідно до власної оцінки балансу ризиків для фінансової стабільності. При цьому рекордний рівень міжнародних резервів дозволить НБУ і в подальшому утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем та уникнути неконтрольованої девальвації за умови, що внутрішня економічна політика буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності, а міжнародні партнери продовжать надавати фінансову підтримку в мінімально необхідних обсягах.