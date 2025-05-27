Долар прискорив зростання: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 47,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривень, євро по 46,80 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,62-41,65 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5707 гривень за 1 долар (+0,0613 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,295 гривень за 1 євро (+0,3001 грн).