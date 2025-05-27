ua en ru
Вт, 27 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар ускорил рост: свежие курсы в обменниках

Украина, Вторник 27 мая 2025 10:00
UA EN RU
Доллар ускорил рост: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 46,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).

Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, НБУ продолжает избегать резких колебаний курса гривны и сохраняет его пока относительно стабильным возле 41,5 грн/доллар.

Аналитики не видят оснований для изменения политики центробанка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам