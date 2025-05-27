Доллар ускорил рост: свежие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 27 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 46,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).

Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).