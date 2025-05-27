Доллар ускорил рост: свежие курсы в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 27 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,80 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,60 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,30 гривен, евро по 46,80 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,62-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.
Официальный курс на 27 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5707 гривен за 1 доллар (+0,0613 грн).
Официальный курс евро составит 47,295 гривен за 1 евро (+0,3001 грн).
Прогноз курса
Как отмечают в инвесткомпании ICU, НБУ продолжает избегать резких колебаний курса гривны и сохраняет его пока относительно стабильным возле 41,5 грн/доллар.
Аналитики не видят оснований для изменения политики центробанка.
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