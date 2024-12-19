Долар прискорив зростання: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Готівковий долар дорожчає слідом за стрибком на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,15 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,65 гривень, євро - по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,97-41,99 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Якщо ситуація не зміниться, офіційний курс долара сьогодні знову оновить історичний максимум.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар третій день поспіль оновлює історичний максимум.

Офіційний курс на 19 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9048 гривень за 1 долар (+0,0777 грн).

Попередній максимум був 18 грудня - 41,8271 грн/долар.

З початку року курс зріс майже на 4 гривні (на 10,3%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро становитиме 43,9581 гривень за 1 євро (+0,0438 грн).

Прогноз курсу

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна зазначив, що Нацбанк поки що утримує курс гривні, однак через високу інфляцію на тлі проблем з електропостачанням, обстрілами портової інфраструктури та нестачею робочої сили на ринку праці влада може бути змушена переглянути курс національної валюти.

"Прогнозований курс гривні на 2025 рік становить 45 гривень за долар. Однак, з огляду на численні невизначені фактори, цей курс може коливатися і наблизитися навіть до 50 гривень за долар у разі погіршення ситуації", - сказав він.

За його словами, на ринку накопичилися значні дисбаланси, а головним чинником цього є інфляційний імпульс, який поки що не повною мірою позначився на вартості долара.