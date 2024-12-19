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Доллар ускорил рост: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Четверг 19 декабря 2024 10:00
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Доллар ускорил рост: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Наличный доллар дорожает вслед за скачком на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,15 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,65 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,97-41,99 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Если ситуация не изменится, официальный курс доллара сегодня снова обновит исторический максимум.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар третий день подряд обновляет исторический максимум.

Официальный курс на 19 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9048 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

Предыдущий максимум был 18 декабря - 41,8271 грн/доллар.

С начала года курс вырос почти на 4 гривны (на 10,3%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,9581 гривен за 1 евро (+0,0438 грн).

Прогноз курса

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина отметил, что Нацбанк пока удерживает курс гривны, однако из-за высокой инфляции на фоне проблем с электроснабжением, обстрелами портовой инфраструктуры и нехваткой рабочей силы на рынке труда власти могут быть вынуждены пересмотреть курс национальной валюты.

"Прогнозируемый курс гривны на 2025 год составляет 45 гривен за доллар. Однако, учитывая многочисленные неопределенные факторы, этот курс может колебаться и приблизиться даже к 50 гривен за доллар в случае ухудшения ситуации", - сказал он.

По его словам, на рынке накопились значительные дисбалансы, а главным фактором этого является инфляционный импульс, который пока не в полной мере отразился на стоимости доллара.

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