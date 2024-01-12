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Долар прискорив падіння: обмінники оновили курси валют

Україна, П'ятниця 12 січня 2024 10:30
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Долар прискорив падіння: обмінники оновили курси валют Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанку. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 38,95 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 42,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,45 гривні, євро по 42,00 гривні.

На міжбанку курс сьогодні становить 37,81-37,95 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 20 копійок порівняно з відкриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ опустив курс долара нижче за 38 гривень. Офіційний курс на 12 січня 2024 року встановлено на такому рівні: гривень за 1 долар (-0,1941 грн). Курс євро становитиме 41,741 гривень за 1 євро (-0,0605 грн).

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи прихильність "курсовій стійкості ".

За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.

"Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не таке, яке, на нашу думку, може підвісити та спростувати наше твердження про курсову стійкість та про забезпечення привабливості гривневих активів", - повідомив Ніколайчук.

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