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Доллар ускорил падение: обменники обновили курсы валют

Украина, Пятница 12 января 2024 10:30
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Доллар ускорил падение: обменники обновили курсы валют Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 38,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 42,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,45 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,81-37,95 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 20 копеек по сравнению с открытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ опустил курс доллара ниже 38 гривен. Официальный курс на 12 января 2024 года установлен на таком уровне: гривен за 1 доллар (-0,1941 грн). Курс евро составит 41,741 гривен за 1 евро (-0,0605 грн).

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости".

По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.

"Если посмотреть на динамику обменного курса практически за три месяца, то отклонение от курса фиксации 36,6 не такое, которое, по нашему мнению, может подвесить и опровергнуть наше утверждение о курсовой устойчивости и об обеспечении привлекательности гривневых активов", - сообщил Николайчук.

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