UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар припинив зростання, євро знову подорожчав до 49 гривень в обмінниках

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зростання. Єдина європейська валюта знову дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 вересня середній курс продажу не змінився - 41,55 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 49,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 48,05 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 23 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3811 гривень за 1 долар (+0,1309 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7304 гривень за 1 євро (+0,3089 грн).

 

 

Прогноз курсу

Як прогнозують аналітики інвесткомпанії ICU, Нацбанк утримуватиме офіційний курс гривні поблизу поточного рівня, але допускатиме великі коливання на ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро