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Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 9 листопада

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Україна, Середа 09 листопада 2022 11:37
Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 9 листопада Фото: курс долара стабілізувався (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 листопада 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,60 гривень за долар. Курс євро збільшився на 20 копійок до 40,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,90 грн (39,85 – 8 листопада)
  • продаж – 40,60 грн (40,60 – 8 листопада) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,15 грн (39,00 – 8 листопада),
  • продаж – 40,2 0 грн (40,00 – 8 листопада) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,95 грн (7,90 – 8 листопада),
  • продаж – 8,55 грн (8,45 – 8 листопада) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 9 листопада становить 36,5375 грн за євро (+0,0292 грн).

Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 9 листопада

Нагадаємо, у жовтні 2022 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,5% до 40,58 гривні. Це був перший місяць падіння курсу із жовтня минулого року.

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