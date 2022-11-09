Доллар прекратил дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 9 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 9 ноября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,60 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 40,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,90 грн (39,85 - 8 ноября)
- продажа - 40,60 грн (40,60 - 8 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 39,15 грн (39,00 - 8 ноября),
- продажа - 40,2 0 грн (40,00 - 8 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,95 грн (7,90 - 8 ноября),
- продажа - 8,55 грн (8,45 - 8 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 9 ноября составляет 36,5375 гривен за евро (+0,0292 грн).
Напомним, в октябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,5% до 40,58 гривны. Это был первый месяц падения курса с октября прошлого года.
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