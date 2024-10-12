Долар поступово дорожчатиме: банкір дав прогноз на середину жовтня

"Незначні коливання, що відбувалися протягом минулого тижня, будуть збережені. Однак все ж таки, на ринку триватиме, хоч і вельми повільний, але очікуваний процес зростання вартості основних валют", - сказав він.

За його словами, у тижневому вимірі він буде малопомітним або ж, що не виключено, майже статичним. Але у розрізі день до дня коливання відбуватимуться, як у бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

"Ринок "живий", а дійсний режим "керованої гнучкості" - це збереження ринкових принципів курсоутворення (залежно від співвідношення попиту та пропозиції), хоч і з важливою обмовкою, адже регулятор залишає за собою можливість точкового втручання на ринок в разі виникнення дисбалансу між попитом і пропозицією", - додав банкір.

Лєсовий припускає, що протягом 14-20 жовтня обсяг валютних інтервенцій не зазнає змін: обсяг у 150-180 млн долар на день є цілком прийнятним і досить звичним для останніх кількох тижнів.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики ринку валют із 14 по 20 жовтня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,1-41,7 грн/долар та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

Таким чином, на ринку збережеться прогнозована ситуація. Дії Нацбанку можна назвати "седативними", що не збуджують, а навпаки заспокоюють ринок, пом’якшуючи інфляційний вплив на курсові показники. Отже, з 14 по 20 жовтня, як це не видасться парадоксальним на фоні "зовнішньоосінніх" обставин, валютний ринок буде досить спокійним, а курсові зміни очікуваними й такими, що не вирізнятимуться від тижня попереднього. Назвемо цей час "бабиним літом" валютних курсів", - зазначив Лєсовий.