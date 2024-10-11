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Долар знову почав дешевшати: яким буде курс на 14 жовтня

Київ, П'ятниця 11 жовтня 2024 15:50
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Долар знову почав дешевшати: яким буде курс на 14 жовтня Фото: курс долара знову почав знижуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Національний банк України (НБУ) після дводенного підвищення трохи опустив офіційний курс долара на кінець тижня. Тим часом євро дедалі ближче опускається до позначки 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1891 гривень за 1 долар (-0,0181 грн).

Долар знову почав дешевшати: яким буде курс на 14 жовтня

bank.gov.ua

Курс євро на понеділок встановлено на позначці 45,0238 гривень за 1 євро (-0,0239 грн).

Долар знову почав дешевшати: яким буде курс на 14 жовтня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс перебував на позначках 41,17-41,19 грн/долар (купівля-продаж). Це на дві копійки нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Долар знову почав дешевшати: яким буде курс на 14 жовтня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на три копійки - до 41,52 гривень .

Чому долар за рік подорожчав на 13%

До жовтня 2023 року Нацбанк тримав фіксований курс на рівні 36,6 грн/долар. Але потім перейшов у режим керованої гнучкості на валютному ринку. З того часу американський долар подорожчав майже на 13%.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, це сталося через низку причин. Зокрема, на тлі таких чинників, як затяжна та інтенсивна війна, руйнування енергетики, чутки про "дефолт" у поєднанні з пом'якшенням монетарної політики та валютних обмежень.

Така динаміка курсу дозволила утримати інфляцію протягом цього року близько до цільових 5%. А також сприяла покращенню стану зовнішньої торгівлі: дефіцит торгівлі за вісім місяців 2024 року знизився до 22,2 млрд доларів порівняно з 24,5 млрд доларів минулого року.

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