Доллар будет постепенно дорожать: банкир дал прогноз на середину октября

"Незначительные колебания, которые происходили в течение прошлой недели, будут сохранены. Однако все же на рынке будет продолжаться, хоть и очень медленный, но ожидаемый процесс роста стоимости основных валют", - сказал он.

По его словам, в недельном измерении он будет малозаметным или, что не исключено, почти статическим. Но в разрезе день ко дню колебания будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

"Рынок "живой", а действительный режим "управляемой гибкости" – это сохранение рыночных принципов курсообразования (в зависимости от соотношения спроса и предложения), хотя и с важной оговоркой, ведь регулятор оставляет за собой возможность точечного вмешательства на рынок в случае возникновения дисбаланса между спросом и предложением", - добавил банкир.

Лесовой предполагает, что в течение 14-20 октября объем валютных интервенций не претерпевает изменений: объем в 150-180 млн долларов в день вполне приемлем и достаточно привычен для последних нескольких недель.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики рынка валют с 14 по 20 октября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке) ).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

Таким образом, на рынке сохранится прогнозируемая ситуация. Действия Нацбанка можно назвать не возбуждающими "седативными", а наоборот успокаивающие рынок, смягчающими инфляционное влияние на курсовые показатели. Следовательно, с 14 по 20 октября, как это не кажется парадоксальным на фоне "внешнеосенних" обстоятельств, валютный рынок будет достаточно спокойным, а курсовые изменения ожидаемыми и не отличающимися от недели предыдущей. Назовем это время "бабьим летом" валютных курсов", - отметил Лесовой.