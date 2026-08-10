Долар понад 45, євро дорожчає: курс валют у банках та обмінниках 10 серпня

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В обмінниках: долар продають у середньому по 44,85 грн, євро – по 51,80 грн.

долар продають у середньому по 44,85 грн, євро – по 51,80 грн. У банках: долар можна купити від 44,90 грн, євро – від 52,00 грн.

долар можна купити від 44,90 грн, євро – від 52,00 грн. Найдешевший долар: пропонують ПУМБ за комерційним курсом та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад''.

пропонують ПУМБ за комерційним курсом та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад''. Найдешевший євро: можна купити в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад''.

можна купити в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад''. Найвигідніше продати долар: можна в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом.

можна в Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом. Найвищий курс купівлі євро: встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад''.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 10 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,85 (+7 коп.) грн для продажу та 44,73 (+6 коп.) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,80 (+14 коп.) грн, а купують – по 51,60 (+13 коп.) грн.

Фото: курс валют в обмінниках на 10 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом 45,00 (без змін) грн, а купують – по 44,52 (без змін) грн.

Євро ж у банках можна купити по 52,09 (+6 коп.) грн, а здати – по 51,35 (+8 коп.) грн.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 (без змін) грн, а курс для карток становить 45,04 (без змін) грн. Купити євро у відділеннях можна по 52,10 (+15 коп.) грн, а для карток курс становить 52,08 (без змін) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 (-5 коп.) грн, а для карток – по 45,10 (без змін) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,00 (без змін) грн, а для карток – по 52,20 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,20 (+10 коп.) грн.

Monobank продає долари по 45,03 (+3 коп.) грн, а євро – по 52,06 (+4 коп.) грн.

Фото: курс валют у банках (продаж) на 10 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед найбільших банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна за комерційним курсом ПУМБ та через ''Мобільний Ощад'' – по 44,90 грн. Далі йде ПриватБанк у відділеннях – 44,95 грн, а найдорожче долар продають Monobank – 45,03 грн, картковий ПриватБанк – 45,04 грн та Ощадбанк для карток і ПУМБ у відділеннях – по 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн. Далі йдуть Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карток – 52,08 грн, ПриватБанк у відділеннях – 52,10 грн. Найдорожче євро продають Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 52,20 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Monobank – 44,63 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,60 грн. Далі йдуть Ощадбанк для карток – 44,50 грн, картковий курс ПриватБанку – 44,50 грн, а у відділеннях ПриватБанку долар купують по 44,35 грн.

Євро найвигідніше продавати ПУМБ – по 51,50 грн. Далі йдуть Monobank – 51,47 грн, Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,45 грн, Ощадбанк для карток – 51,40 грн, ПриватБанк за картковим курсом – 51,35 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,10 грн.