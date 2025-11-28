Долар показав найгірші показники тижня за останні чотири місяці, - Reuters

Зазначається, що трейдери значно збільшили ставки, очікуючи на подальше пом'якшення монетарної політики США. Водночас День подяки вплинув на ліквідність долара, а індекс долара складає 99,59 - це найгірший показник з 21 липня 2025 року, хоча він і продемонстрував деяке зростання після п'яти днів безперервного падіння.

"Через зменшення обсягів торгів, спричинене святом Дня подяки в США, волатильність валютного ринку зменшилася", - пояснили виданню аналітики DBS у дослідницькій записці.

Видання також пише, що на торгах в Азії японська єна має курс в 156,33 єни за долар, оскільки валюта постійно коливається. Через слабкість єни Банк Японії утримався від підвищення ключових процентних ставок. А прем'єр-міністр Санае Такаїчі оголосила про пакет стимулювальних заходів на суму 21,3 трильйона єн (135,40 мільярда доларів). Також впливають геополітичні проблеми, зокрема напруга з Китаєм.

Євро впав стосовно долара на 0,1% - до 1,1582 євро за долар. Валюта відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про майбутню зустріч американської та української делегацій для обговорення миру.

Падіння показав також фунт стерлінгів - на 0,1% до 1,3232 фунта за долар після оголошення планів з боку міністерства фінансів щодо підвищення податків.

Китайський юань, навпаки, посилюється. Офіційний курс юаня склав 7,072 одиниці за долар, що стало найкращим показником з серпня. Валюта неофіційного союзника російського режиму зберігає тенденцію до посилення.