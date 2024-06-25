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Долар подорожчав: свіжий курс в обмінниках

Україна, Вівторок 25 червня 2024 10:34
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Долар подорожчав: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України дещо зріс після подорожчання на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 25 червня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 40,90 гривень, курс євро зріс на 10 копійок 44,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,40 гривні, євро по 43,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,58-40,61 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні після зниження протягом шести робочих днів поспіль.

Офіційний курс на 25 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5505 грн за 1 долар (+0,1027 грн). Курс євро становитиме 43,5188 гривень за 1 євро (+0,2841 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку України на цьому тижні залишатиметься стабільною, незважаючи на щоденну мінливість.

При цьому економічна складова для гривні є позитивною, зазначив банкір.

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